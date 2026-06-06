Ракова: первые пациенты с пересаженными в РФ руками чувствуют себя хорошо Фото: Shutterstock.

Первые пациенты, которым в России выполнили пересадку рук, чувствуют себя хорошо. Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В марте московские врачи запустили новое направление — трансплантацию рук после их утраты. Операции провели специалисты института Склифосовского совместно с китайскими коллегами.

«В одном случае была пересажена одна кисть, в другом две. Они прижились. Пациенты чувствуют себя хорошо», - рассказала Ракова.

По ее словам, первую операцию провели в прошлом году. Сейчас функциональность руки у пациента полностью восстановилась: он пишет, водит машину и занимается спортом. Вторую пересадку сделали в феврале, у пациента уже появилась чувствительность, он начинает выполнять простые действия.

Напомним, KP.RU рассказывал, что первым в России пациентом с пересаженной рукой стал 53-летний мужчина. Ему восстановили предплечье и кисть правой руки. Позднее врачи провели еще более сложную операцию и пересадили пациенту сразу две конечности.