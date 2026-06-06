В Татарстане потерпел крушение самодельный летательный аппарат, пилот погиб

В Татарстане разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан

В Татарстане разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. В результате авиакатастрофы погиб пилот воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Казанбаш. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2. В результате падения воздушного судна погиб один человек. В момент аварии на борту самолета находились два пилота.