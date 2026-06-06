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НовостиПроисшествия6 июня 2026 19:32

В Татарстане потерпел крушение самодельный летательный аппарат, пилот погиб

Самодельное легкомоторное воздушное судно разбилось в районе Казанбаша в Татарстане
Мария МАМАЕВА
В Татарстане разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан

В Татарстане разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан

В Татарстане разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. В результате авиакатастрофы погиб пилот воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Казанбаш. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2. В результате падения воздушного судна погиб один человек. В момент аварии на борту самолета находились два пилота.