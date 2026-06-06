Нардеп Скороход: Зеленский умудрился разругаться со всеми соседями Украины Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский умудрился разругаться со всеми соседями Украины. Об этом она сообщила в интервью для канала «Дикий Live».

«Мы достаточно сильно поссорились со многими нашими соседями. И негатив на сегодняшний день в большинстве может уничтожить все позитивные моменты, которые у нас были», - отметила Скороход.

Нардеп отметила, что сейчас подавляющее число украинских послов и консулов является «коррупционерами и дармоедами». Работа дипмиссий не помогает решать проблемы в отношениях Киева с соседними странами, включая Венгрию, Польшу и регион Прибалтики.

«Огромные вопросы к работе наших посольств даже со стороны депутатского корпуса. Они не выполняют свои функции, это огромное количество затрат на содержание с нулевым выхлопом», - считает Скороход.

Депутат Рады отметила, что Украине пора пересмотреть и изменить подходы к работе посольств и консульств в других странах, а также пересмотреть назначения на должности представителей дипмиссий, которые даже не знают протокола.

Ранее KP.RU сообщал, что между официальной Варшавой и Киевом произошел крупный скандал, связанный с процессом героизации убийц и нацистских коллаборантов из УПА* на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как «жабогадюкинг», удивившись, что польское негодование проявилось только сейчас.

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