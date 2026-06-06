"Все преграды сорваны": в Киеве отреагировали на ответ Путина Зеленскому

Политолог Соскин счёл очень жёстким ответ Путина Зеленскому Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину в хамской манере. Бывший комик получил "очень жесткий" ответ. Такое мнение выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Политолог подчеркнул, что Владимир Путин ответил Зеленскому "соответствующим образом". Киевский главарь открыто пытался "оскорбить" российского лидера.

"В результате украинцы не получат ничего, кроме тяжелейших проблем. Будут удары, конечно, ждите. Все преграды сорваны", - предрек Олег Соскин.

Президент России раскритиковал Зеленского за манеру, в которой написано письмо. Он подчеркнул, что такой текст вряд ли может быть "способом создать условия для переговоров". Владимир Путин обратился к бойцам ВС РФ с призывом "работать" дальше до достижения целей СВО.