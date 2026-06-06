В Зимбабве выявили 65 тысяч случаев заражения малярией: власти приступили к расследованию

The Herald: число случаев заражения малярией в Зимбабве выросло в 4 раза Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Правительство Зимбабве разрабатывает комплекс мер в связи с распространением в государстве малярии. Число случаев заражения выросло в 4 раза за первые месяцы 2026 года. Количество инцидентов достигло 65 тысяч, пишет газета The Herald.

По ее сведениям, глава Минздрава Зимбабве Дуглас Момбешора считает, что всё может привести к отсутствию эффекта от принятых ранее мер по ликвидации малярии. Он призвал срочно выявить и устранить причины всплеска заболевания.

Дуглас Момбешора уточнил, что такая ситуация с малярией характерна не только для Зимбабве. По его словам, власти уже приступили к расследованию ЧП.

Между тем в Конго количество случаев с летальным исходом среди заболевших вирусом Эбола достигло 86. За последние 24 часа стало известно о смерти еще шести инфицированных.