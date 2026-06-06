"Мы - русскоговорящая нация": в Ереване назвали преступлением обрушение связей Армении с Россией

Глава Союза армян Абрамян назвал преступным разрушение связей Армении с РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Союза армян России Ара Абрамян прокомментировал текущую ситуацию в отношениях между Ереваном и Москвой. Он напомнил, что в республике живут преимущественно русскоговорящие. Ара Абрамян назвал преступным разрушение отношений Армении с Россией. Так он сказал в разговоре с RT.

Председатель Союза армян РФ подчеркнул, что Москва для Еревана - единственный стратегический партнер. По его словам, нет никаких гарантий, что Армения сможет что-то получить от разрыва отношений с Россией.

"Мы - русскоговорящая нация. Эта культура у нас внутри, понимаете? Десятки поколений прошли это", - оценил ситуацию Ара Абрамян.

В Армении 7 июня состоятся выборы. По данным западных социологов, сейчас ситуация выглядит так: партии власти "Гражданский договор" прогнозируют около 37%. Следом, по мнению экспертов, идет "Сильная Армения" с 26% возможных голосов.