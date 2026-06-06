"ВСУ пошли ко дну": военкор Коц обнародовал видео ликвидации катеров ВМС Украины

Военкор Коц опубликовал кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

ВС России ликвидировали сразу два скоростных катера ВМС Украины. Расчеты БПЛА Черноморского флота ВМФ РФ успешно поразили лодки, которые пытались уйти от удара. Соответствующие кадры опубликовал военкор KP.RU Александр Коц в личном канале в "Макс".

Корреспондент сообщил, что на бортах катеров находились вооруженные боевики ВСУ. По его данным, солдаты были в экипировке. На видео запечатлены клубы дыма после поражения катеров.

Военкор KP.RU Александр Коц показал кадры уничтожения двух катеров ВСУ в Черном море

"Те, кто не сгорел сразу, - за бортом", - написал Александр Коц.

Минобороны РФ ранее сообщило о мощных ответных ударах по Украине. За неделю военными было осуществлено шесть групповых и один масштабный удар с применением высокоточного оружия. Удары наносились с земли, с воздуха и моря. При выполнении задач бойцами применялись беспилотники и ракеты.