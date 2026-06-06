В РФ вступил в силу закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих

С 7 июня в РФ будет предусмотрена обязательная геномная регистрация военнослужащих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в начале марта подписал закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих. Он вступает в силу 7 июня. Закон распространяется на военных-контрактников, которые проходят службу в ВС РФ и Росгвардии, бойцов-добровольцев, росгвардейцев со спецзваниями полиции, сотрудников органов внутренних дел и гражданских служащих, связанных с Вооруженными Силами или Росгвардией.

Так, регистрация указанных лиц предусмотрена во время прохождения службы или выполнения работы в период мобилизации. Кроме того, положения документа распространяются на действия в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени и при отправке за рубеж для борьбы с международным терроризмом.

Закон предписывает хранение информации до достижения возраста 100 лет. В случае гибели данные будут сохранены до установления личности.

В силу также вступил закон о возможности привлечения ВС РФ для защиты соотечественников за рубежом. Это возможно при аресте граждан или другом преследовании иностранными судами.