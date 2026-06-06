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НовостиОбщество6 июня 2026 21:47

Авиагавани Москвы и Сочи вновь принимают рейсы: главное о ситуации с аэропортами в РФ

Аэропорты Внуково, Домодедово и Сочи возобновили работу
Алина КОЧНЕВА
Аэропорты Внуково, Домодедово и Сочи возобновили работу

Аэропорты Внуково, Домодедово и Сочи возобновили работу

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Несколько российских аэропортов вновь доступны для приема и выпуска рейсов. Авиагавани Внуково, Домодедово и Сочи вечером 6 июня возобновили работу. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Аэропорт Сочи ограничивали на прием и выпуск рейсов несколько раз за день, 6 июня. К 22:50 воздушная гавань возобновила работу. К 23:45 ограничения также сняли в аэропорту Калуги.

К настоящему моменту известно, что две российских авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию. Это аэропорты Иваново и Череповец. Кроме того, временно не доступна для полетов воздушная гавань Пскова.

За сутки силы ПВО перехватили 911 украинских беспилотников над регионами России. Кроме того, сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.