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Сближение Армении с Европейским союзом может привести к ощутимым экономическим последствиям для страны. Об этом заявил эксперт-международник Григор Баласанян в интервью "Известиям".

Эксперт уточнил, что экономика Армении тесно связана с Россией и государствами ЕАЭС, а переориентация на ЕС может привести к увеличению затрат на энергоресурсы.

"Народ в основном не готов идти в Европейский союз, потому что у всех есть родственники в России, все получают денежные переводы из России", - сказал Баласаянян.

Политолог Тигран Кочарян добавил, что в Армении сохраняется напряженная политическая атмосфера, что проявляется в регулярных задержаниях. Он расценивает это как признак неуверенности премьера Никола Пашиняна перед выборами.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Пашинян пытается устранить всех конкурентов на выборах, такие действия ставят под сомнение легитимность референдума. По его словам, подобная практика не получит одобрения даже со стороны США и ЕС.