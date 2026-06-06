Аналитик Меркурис счёл заблуждением надежду Пашиняна на евроинтеграцию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ереван всё более прямо говорит о курсе на евроинтеграцию. Однако такой путь может привести Армению к краху. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

Эксперт счел заблуждением надежду премьера Армении Никола Пашиняна на евроинтеграцию. Аналитик напомнил, что благополучие республики зависит от отношений с Москвой.

"Мне кажется, что Пашинян сейчас настолько предан этой политике, что даже если наедине с собой он, возможно, и задумывается, не пора ли сменить курс. <…> Я считаю, что он глубоко заблуждается", - прокомментировал Александр Меркурис.

Глава Союза армян России Ара Абрамян подчеркнул, что в республике живут преимущественно русскоговорящие. Он назвал преступным возможное разрушение отношений Еревана с Москвой.