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НовостиВ мире6 июня 2026 23:26

"Он глубоко заблуждается": в Британии назвали ошибочным политический курс Пашиняна

Аналитик Меркурис счёл заблуждением надежду Пашиняна на евроинтеграцию
Алина КОЧНЕВА
Аналитик Меркурис счёл заблуждением надежду Пашиняна на евроинтеграцию

Аналитик Меркурис счёл заблуждением надежду Пашиняна на евроинтеграцию

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ереван всё более прямо говорит о курсе на евроинтеграцию. Однако такой путь может привести Армению к краху. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

Эксперт счел заблуждением надежду премьера Армении Никола Пашиняна на евроинтеграцию. Аналитик напомнил, что благополучие республики зависит от отношений с Москвой.

"Мне кажется, что Пашинян сейчас настолько предан этой политике, что даже если наедине с собой он, возможно, и задумывается, не пора ли сменить курс. <…> Я считаю, что он глубоко заблуждается", - прокомментировал Александр Меркурис.

Глава Союза армян России Ара Абрамян подчеркнул, что в республике живут преимущественно русскоговорящие. Он назвал преступным возможное разрушение отношений Еревана с Москвой.