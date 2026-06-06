Матвиенко: РФ выполняет социальные обязательства перед жителями в отличие от ФРГ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко оценила ситуацию с социальными обязательствами в России и Германии. Она подчеркнула, что Москва выполняет их в полном объеме. По словам Валентины Матвиенко, в Германии, напротив, социальные обязательства перед жителями сокращаются в пользу военных расходов. Так председатель СФ сказала в диалоге с ТАСС в рамках ПМЭФ.

Валентина Матвиенко уточнила, что правительство РФ не ставит перед собой вопрос уменьшения социальных обязательств перед гражданами. Она отметила, что в Германии и "других странах" выбирают именно такой путь вместо урезания "ненужных" расходов.

"Это не наша политика. У нас в конституции записано, что мы - социальное государство", - сказала Валентина Матвиенко.

Она также сочла неизбрание Берлина в число непостоянных членов Совбеза ООН "ударом под дых" для немецких властей. По словам главы СФ, обвинения в этом Москвы вызывает улыбку.