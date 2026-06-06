Миротворцев ООН привлекли к охране центров лечения Эболы в Конго Фото: REUTERS.

Миротворцев ООН начали привлекать к охране центров лечения лихорадки Эбола в Конго на фоне недоверия местного населения к мерам по борьбе с заболеванием. Об этом сообщает Okapi.

В провинции Итури в последние дни усиливаются меры безопасности вокруг лечебных учреждений и санитарных объектов, задействованных в противоэпидемической работе.

"Среди принятых мер была развернута мобильная база голубых касок МООНСДРК в Монгбвалу <…> чтобы помочь службам безопасности", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, усиление охраны центров лечения Эболы отмечается также в городах Рвампара и Буниа.

Ранее KP.RU сообщал, что число случаев с летальным исходом среди заболевших вирусом Эбола на территории Конго достигло 86. Количество подтвержденных случаев заражения лихорадкой также выросло до 488. Область заражения расширилась до 22 медицинских зон.