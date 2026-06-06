В американском Толедо ищут подозреваемых после стрельбы на фестивале: ранено несколько человек

На фестивале в городе Толедо произошла стрельба, есть пострадавшие. Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США прошел фестиваль Old West End. Рядом с местом проведения мероприятия, в городе Толедо, обнаружили нескольких раненых. Как утверждает местная полиция, произошла стрельба. Правоохранители уже ищут подозреваемых в нападении. Об этом говорится в материале полиции в соцсети Х.

Сообщается, что многие из пострадавших госпитализированы. В материале стрельба названа массовой. Жителей города призвали избегать района, где зафиксировали ЧП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"Полицейские обнаружили несколько пострадавших в результате стрельбы. Многие из них были доставлены в ближайшие медицинские учреждения", - сказано в сообщении правоохранителей.

В конце мая произошла уже третья стрельба в районе Белого дома. В центре Вашингтона прозвучало порядка 20-30 выстрелов. Стрелявший был ранен Секретной службой США.