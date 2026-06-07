"Дима словил меня": Рудковская сообщила, что потеряла сознание во время премии Муз-ТВ

Яна Рудковская потеряла сознание во время премии Муз-ТВ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве на Live Арене 6 июня прошла ежегодная премия Муз-ТВ. В ней традиционно участвует большинство звезд шоу-бизнеса. В числе гостей была, в том числе, продюсер Яна Рудковская. Она рассказала, что потеряла сознание во время премии.

По словам продюсера, самочувствие резко ухудшилось из-за сильной духоты. Она сообщила, что инцидент обошелся без травм.

"Душно было очень, но Дима словил меня", - поделилась Яна Рудковская, имея в виду певца Диму Билана.

Между тем артисты Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд отмечают победу. Они завоевали тарелку в номинации "Лучшая коллаборация". Награду певцам принесла композиция "Силуэт". Сразу после объявления результатов Ваня Дмитриенко неожиданно признался, что отмечать успех начал еще до официального оглашения итогов.