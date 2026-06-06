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Звезды6 июня 2026 18:00

Начал отмечать раньше времени: Ваня Дмитриенко признался, что знал о своей с Пересильд победе на МУЗ-ТВ

KP.RU: Ваня Дмитриенко начал заранее отмечать свою победу на премии «МУЗ-ТВ»
Кирилл МИШИН
Награду Ване Дмитриенко принесла песня «Силуэт», которую он записал вместе со своей возлюбленной Анной Пересильд.

Награду Ване Дмитриенко принесла песня «Силуэт», которую он записал вместе со своей возлюбленной Анной Пересильд.

Фото: Кадр видео.

На премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» певец Ваня Дмитриенко стал обладателем заветной тарелки в номинации «Лучшая коллаборация». Награду артисту принесла песня «Силуэт», которую он записал вместе со своей возлюбленной Анной Пересильд.

Сразу после победы Дмитриенко буквально на бегу пообщался с корреспондентом KP.RU и неожиданно признался, что отмечать успех начал еще до официального объявления результатов.

Ваня Дмитриенко начал заранее отмечать свою победу на премии «МУЗ-ТВ»

«Да, мы ожидали эту награду. Конечно, мы уже заранее отметили, мы же ожидали. Дай бог и другие возьмем…» — сказал артист под смех идущей рядом Пересильд.

И надежды певца вполне объяснимы. Помимо победы в категории «Лучшая коллаборация», Дмитриенко также представлен сразу в двух ключевых номинациях премии — «Лучшая песня» за хит «Шелк» и «Лучший исполнитель».

На красной дорожке церемонии сама Анна Пересильд в разговоре с KP.RU призналась: несмотря на успех «Силуэта», говорить о новом совместном треке пока рано. «Я не знаю. Это как жизнь подвернется, как жизнь распорядится, как все пойдет. Мне кажется, нет такого — запланировать или захотеть. Это всегда приходит само», — рассказывала актриса.

Также Анна признавалась, что в попытках бороться со стрессом перед выступлением разговаривает сама с собой.

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