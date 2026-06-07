В Якутии нашли мертвым пропавшего ребенка: искали весь день и обнаружили в реке

Пропавший в Якутии трехлетний ребенок найден мертвым Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии в течение прошлого дня искали оставшегося без присмотра трехлетнего ребенка. Он ушел со двора и пропал. Местные жители нашли ребенка мертвым. Так сказано в материале Службы спасения Якутии в "Максе".

В сообщении уточняется, что тело обнаружили в реке в Мирнинском районе. Утверждается, что ребенок остался без присмотра всего на несколько минут.

"Тело ребенка найдено в 4 километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега", - говорится в материале.

Между тем продолжается расследование по делу пропавших Усольцевых. Эксперт Валентин Дегтерев заявил, что смог дозвониться по номеру телефона бизнесмена Сергея Усольцева. Считается, что он исчез вместе с женой и дочерью в тайге. Семья пропала еще в конце сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. К настоящему моменту поиски не дали результатов.