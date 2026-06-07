В России хотят увеличить рабочий день детских садов до 12 часов: подробности

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В России необходимо рассмотреть возможность перехода детских садов на 12-часовой рабочий день, чтобы облегчить жизнь работающим родителям. Об этом заявил член ОП РФ Владислав Гриб.

Многие родители заканчивают работу около 18:00, а дорога до детского сада, особенно в крупных городах, может занимать значительное время.

"Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детские сады могут работать 12-часовую смену", - сказал он в интервью РИА Новости.

Гриб считает, что детские сады могли бы функционировать с 08:00 до 20:00 или с 07:30 до 19:30. При этом он подчеркнул, что сначала необходимо повысить заработную плату воспитателей.

Ранее KP.RU сообщал, что в России вырос спрос на частные детские сады. Эксперт Иван Сорокин уточнил, что тренд сформировали соцсети. По его словам, рост спроса на частные детсады можно объяснить желанием родителей "наполнить смыслом" часы пребывания ребенка вне дома.