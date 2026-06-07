В Ормузском проливе снова неспокойно: США заявили о ликвидации беспилотников

СЕНТКОМ: США перехватили два иранских беспилотника Фото: REUTERS.

Американские военные обнаружили два выпущенных с территории Ирана беспилотника. Их перехватили в районе Ормузского пролива. Так заявляет пресс-служба Центрального командования ВС Соединенных Штатов в соцсети Х.

СЕНТКОМ уточняет, что дроны сбиты 6 июня по местному времени. Никаких подробностей о целях Ирана не сообщается.

"Силы США на Ближнем Востоке сбили два ударных иранских беспилотника-камикадзе, которые угрожали международному судоходству в Ормузском проливе", - сказано в заявлении Центрального командования ВС США.

Днем ранее иранские военные нанесли ракетные удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Как утверждает КСИР, атака стала ответом на действия США против островов Сирик и Кешм. О повреждениях на военных объектах американцев информация не поступала.