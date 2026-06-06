ВС Ирана атаковали американские объекты в ответ на действия США Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

По данным ведомства, атака стала ответом на действия США против иранских островов Сирик и Кешм.

"В ответ на агрессию со стороны США против Сирика и острова Кешм вражеские базы в регионе были подвергнуты ударам с помощью ракет", - говорится в сообщении.

Ранее американское Центральное командование сообщило об атаке по радиолокационным станциям Ирана. Военными США были сбиты четыре ударных дрона, направлявшихся к Ормузскому проливу и представлявших угрозу для кораблей. После этого удару подверглись иранские объекты.

Президент США Дональд Трамп заявил об "очень успешном" ходе переговоров с Ираном. Глава Белого дома допустил заключение мирной сделки уже в эти выходные.