Кубинцев готовят к возможному американскому вторжению: людям выдают оружие

Власти Кубы раздают жителям оружие на случай вторжения США Фото: REUTERS.

Американское руководство в последние дни все чаще выступает с провокационными заявлениями в адрес властей Кубы. На островном государстве начали готовиться к возможному вторжению США. Власти Кубы раздают жителям оружие, транслирует Version Final.

Как сообщается, к населению массово звучат призывы подготовиться к военным операциям со стороны США. Издание отмечает, что меры связаны с ростом напряженности в регионе. Кроме того, власти острова фиксируют усиление американского военного присутствия.

В Гаване регулярно обсуждают план действий на случай ЧС. Население будет сопротивляться давлению США.

Американский лидер Дональд Трамп вновь пригрозил руководству Кубы. Он назвал целью Вашингтона свержение существующего в государстве строя. Дональд Трамп пообещал приступить к реализации этого плана после разрешения конфликта в Иране.