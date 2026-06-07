Дзюдо, плавание и бокс: россиян допустили к выступлениям с флагом в 12 олимпийских видах спорта

Чернышенко перечислил виды спорта, где россияне смогут выступать с флагом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Спортсмены из России официально смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном в 12 видах спорта. Все дисциплины относятся к олимпийским. Их перечислил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в разговоре с РИА Новости в рамках ПМЭФ.

По данным политика, Москва видит готовность к диалогу от Международного олимпийского комитета. Ограничения постепенно снимают с российских атлетов.

"Спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование", - поделился Дмитрий Чернышенко.

При этом россияне снова не участвуют в еврокубках УЕФА. Сборные и клубы не допущены до соревнований. Спортсмены отстранены с 2022 года.