Подполковник Дэвис назвал оскорблением письмо Зеленского Путину Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский направил российскому лидеру Владимиру Путину "откровенно оскорбительное" послание. Он явно пытался спровоцировать Москву на ответ. Такое мнение высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети Х.

Эксперт предположил конечную цель Зеленского. Он считает, что бывший комик добивается расширения конфликта. Зеленский изначально хотел втянуть Запад в открытое противостояние с Россией, указал подполковник.

"Мы играем в опасную игру, полагая, что у России нет красных линий... Это заблуждение уже привело к разрушению будущего Украины, оно может разрушить и наше будущее", - предрек Дэниел Дэвис.

Советник президента РФ Антон Кобяков счел послание Зеленского "клоунской выходкой". Он заявил, что в российской традиции не принято читать подметные письма. На хамство, по словам Антона Кобякова, вежливые люди отвечают игнорированием.