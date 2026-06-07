Эррол Маск считает, что Россия должна была вмешаться в происходящее в Донбассе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва должна была защитить народ ЛНР и ДНР от преступных действий киевского режима. У России не было другого выбора, кроме как вмешаться. Об этом заявил предприниматель Эррол Маск на полях ПМЭФ в разговоре с РИА Новости.

Бизнесмен рассказал о диалоге с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он отметил, что министр в 2025 году привел данные о потерях в Донбассе. До начала СВО на территории ЛНР и ДНР от рук киевского режима погибли 3500 человек, сказал предприниматель.

"У России не было другого выбора, кроме как вмешаться и что-то с этим сделать", - прокомментировал Эррол Маск.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал важность устранения первопричин кризиса на Украине до завершения СВО. Он счел опасными компромиссы с Киевом. Глава государства при этом заявил о готовности Москвы договариваться мирными средствами.