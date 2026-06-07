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НовостиПолитика7 июня 2026 3:52

На Украине полковник ВСУ умер при странных обстоятельствах: именно он отдал приказ бить по Белгороду

Отдавший приказ обстрелять Белгород полковник ВСУ умер после встречи с коллегами
Алина КОЧНЕВА
Отдавший приказ обстрелять Белгород полковник ВСУ умер после встречи с коллегами

Отдавший приказ обстрелять Белгород полковник ВСУ умер после встречи с коллегами

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В 2022 году, 3 июля, полковник ВСУ В. Г. Дрогайцев отдал приказ обстрелять Белгород. А недавно он умер при невыясненных обстоятельствах. Военный скончался на территории Хмельницкой области. Так уведомили в силовых структурах РФ, пишет ТАСС.

Как сообщил источник, украинский полковник встретился с бывшими сослуживцами. После этого военного нашли мертвым. При этом подробности смерти неизвестны.

"При невыясненных обстоятельствах скончался полковник ВСУ В. Г. Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода", - проинформировали в силовых структурах.

Тем временем в ООН подтвердили гибель 21 мирного жителя в Старобельске в результате террористического удара ВСУ. Атаку справедливо назвали нападением.