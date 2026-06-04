ООН подтвердила гибель 21 мирного жителя при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР Фото: REUTERS.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 21 мирного жителя в результате удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель управления Шабия Манту.

«Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель», — заявила она.

Атака киевского режима на образовательное учреждение в Старобельске была совершена 22 мая. Число пострадавших на данный момент насчитывает 70 человек. Во время террористического удара погибли подростки от 14 до 18 лет.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях ПМЭФ заявил о том, что киевский режим перестал видеть разницу между военными и гражданскими целями, поэтому уже не оправдывается за удары по мирным жителям в Енакиеве, Геническе и Старобельске. По его словам, маски сброшены, и удары наносятся по гражданскому транспорту, больницам, детским садам и местам скопления людей, что не имеет ничего общего с военными целями.