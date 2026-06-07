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НовостиПолитика7 июня 2026 4:25

Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО сбили дроны над 12 регионами и над акваторией Черного моря
Мария ПАНЮТИНА
Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских БПЛА над регионами России

Фото: REUTERS.

За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Атака ВСУ была отражена в период с 20:00 до 07:00 по московскому времени. Дежурные силы ПВО уничтожили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей.

Российские ПВО также сбили беспилотники в Краснодарском крае, Московском регионе и Республике Крым. Часть украинских дронов была уничтожена над акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU сообщал, что 6 мая в Ленинградской области в результате атаки украинских беспилотников загорелся объект министерства обороны России. Всего над регионом было сбито 144 дрона. Во время налета никто из людей не пострадал. Была проведена частичная эвакуация жителей из зоны рядом с возгоранием.