Два председателя и секретарь участковых избиркомов задержаны в Армении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два председателя и один секретарь участковых избирательных комиссий задержаны правоохранителями ночью перед выборами в Армении. Об этом заявил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян журналистам.

По его словам, 7 июня на момент открытия избирательных участков в день выборов в Национальное собрание отсутствовали 50 членов 48 комиссий. Среди отсутствующих были два председателя, а также один секретарь.

"Нам сообщили, что отсутствие двух председателей и секретаря обусловлено уголовно-правовым процессом. Сообщили, что они были задержаны ночью", - заявил глава ЦИК.

Однако Овакимян не уточнил причины задержания. Он добавил, что избирательный кодекс позволяет продолжать работу комиссий в отсутствии одного из членов комиссии.

Как ранее писал сайт KP.RU, в выборах принимают участие 18 партий и альянсов, включая «Гражданский договор» Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года.