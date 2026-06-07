В Минфине РФ прокомментировали идею нанесения пугающих изображений на алкоголь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минфин РФ не располагает информацией об инициативе размещать на алкогольной продукции устрашающие изображения о последствиях злоупотребления спиртным. Замглавы ведомства Алексей Сазанов сообщил об этом ТАСС во время на ПМЭФ-2026.

«Я о таких инициативах не знаю», — подчеркнул Сазонов.

Ранее в Госдуме предложили наносить на этикетки алкоголя пугающие изображения пораженных болезнями органов, вызванных употреблением спиртного, законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента.

Один из авторов инициативы Ярослав Нилов пояснил, что такая «шоковая терапия» направлена не на заядлых алкоголиков, а на умеренно пьющих, подростков и беременных. И именно им, по его мнению, это поможет отказаться от спиртного или снизить его потребление.

Ранее глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин на ПМЭФ выступил против легализации онлайн-продаж спиртного через интернет, службы доставки и маркетплейсы, назвав эту инициативу «скользким моментом». По словам руководителя ведомства, следить за качеством продукции и доступом к ней несовершеннолетних при такой торговле будет почти невозможно.