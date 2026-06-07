Пашинян сделал заявление о России после голосования на парламентских выборах

Пашинян: отношения между Арменией и РФ основаны на обоюдном уважении. Фото: Russian Foreign Ministry's office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отношения между Арменией и Российской Федерацией основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах 7 июня.

"Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении", - заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении считает, что в отношениях между странами искуственно хотят создать напряженность. При этом, по его словам, "это не получится сделать", так как у него налажены тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Армении начались парламентские выборы. Голосование началось в 8:00 утра по местному времени. Свою работу начали 2005 избирательных участков в стране.