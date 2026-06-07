На выборах в Армении открылись избирательные участки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени. 2005 избирательных участков начали свою работу.

В выборах принимают участие 18 партий и альянсов, включая «Гражданский договор» Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года. Сам Пашинян также проголосовал на выборах и сделал заявление о России. По его словам, отношения двух стран основаны на обоюдном уважении.

Минимум 101 депутата планируют избрать в Национальное собрание. Общее число избирателей составляет почти два с половиной миллиона человек.

Ранее сайт KP.RU писал, что два председателя и один секретарь участковых избирательных комиссий были задержаны правоохранителями ночью перед выборами. Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян сообщил, что на момент открытия отсутствовали 50 членов 48 комиссий из общего числа в 2 005 человек.