Российский морпех уничтожил из пулемета шесть летевших на него беспилотников ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский морпех сбил из пулемета шесть летевших на него ударных дронов ВСУ на добропольском направлении. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Буша".

Во время одного из боевых эпизодов на военнослужащего ВС РФ одновременно была направлена группа ударных беспилотников ВСУ. Боец укрылся в окопе и поражал беспилотники противника короткими очередями из пулемета.

Морпех также рассказал о бойце с позывным "Хантер", которого называют "мишиной для убийства".

"Он с пулемета с 70 метров FPV сбивает. На него атака шла - шесть штук. На него по очереди заходят. Он просто короткими очередями", - сообщил морпех.

Военнослужащий также заявил о росте количества украинских беспилотников по сравнению с 2025 годом. По его словам, нет тишины, которая была раньше.

Ранее сайт KP.RU писал, что за ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.