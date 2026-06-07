«Скифские грифоны» ВСУ ликвидированы на запорожском направлении Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Несколько расчетов элитного подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скифские грифоны" были уничтожены ударами фугасных авиабомб на запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

"Скифские грифоны", несколько расчетов, уничтожены ФАБами на запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в силовых структурах уточнили, что вместе с расчетами, было уничтожено всё спецоборудование противника.

Ранее сайт KP.RU писал, что специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили шведский танк STRV-103 ВСУ. Танк был поражен в Харьковской области в ходе выполнения специальных задач. Сам STRV-103 разработан в 60-х годах прошлого века.