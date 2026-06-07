Минобрнауки: в России научились превращать раковые клетки мозга в безопасные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российские ученые разработали инновационные препараты для диагностики и лечения глиомы — опухоли головного мозга, сообщает РИА Новости. Исследования провели специалисты Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках гранта Минобрнауки.

Ученые тестируют «перепрограммирование» раковых клеток с помощью коктейля GQ comby. По словам доктора биологических наук Галины Павловой, молекулы превращают их в неопасные, неделящиеся здоровые клетки.

Кроме того, для диагностики эффективно показал себя метод ПЭТ/КТ с новым радиофармпрепаратом на основе радиоактивных аптамеров, при внутривенном введении они точно локализуются в опухоли. Для терапии используют аптамеры с противоопухолевыми молекулами — это повышает точность доставки лекарства.

Препараты подтвердили эффективность, сейчас их патентуют и готовят к доклиническим исследованиям.

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