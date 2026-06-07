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НовостиПроисшествия7 июня 2026 8:56

Никто не пострадал при ударе ВСУ по мосту в Херсонской области

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Василенко рассказал о последствиях атаки ВСУ
Вениамин ЗАХАРОВ
В Херсонской области никто не пострадал при ударе ВСУ по мосту. Фото: Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

В Херсонской области никто не пострадал при ударе ВСУ по мосту. Фото: Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской нет. Об этом он сообщил РИА Новости.

В воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в результате ночной атаки БПЛА противника повреждено мостовое полотно. В целях безопасности движение через пункт пропуска «Джанкой» было временно перекрыто.

«Пострадавших, слава Богу, при ударе по мосту, нет», - сказал Василенко.

При этом пресс-секретарь губернатора региона сообщил, что степень повреждений моста, а также сроки восстановления на данный момент уточняются.

Кроме того, что железнодорожную станцию Джанкой в Крыму с 4 июня сделали технической по решению владельца инфраструктуры.