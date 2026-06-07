Силы ПВО за сутки сбили 11 авиабомб, снаряд HIMARS и 500 дронов ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации за минувшие сутки сбили 11 авиационных бомб, один снаряд реактивной системы HIMARS и 500 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом 7 июня сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что с начала спецоперации российские военные уничтожили 671 военный украинский самолет, 284 вертолета ВСУ, 157 827 БПЛА, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 652 танка и другие бронемашины, 1 729 РСЗО, 35 253 артиллерийских орудия и миномета, а также 63 522 единицы автомобильной военной спецтехники киевского режима.

Российские войска продолжают наносить удары по украинской военной инфраструктуре и отражать атаки ВСУ. Сегодня ночью, 7 июня, ВКС РФ авиабомбами уничтожили пункты управления БПЛА и временной дислокации украинских боевиков в Днепропетровской и Херсонской областях.