Ушаков: Россия сохраняет закрытые контакты с Украиной Фото: Shutterstock.

На данный момент Россия сохраняет закрытые контакты с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На тему взаимодействия Москвы и Киева представитель главы государства высказался в воскресенье, 7 июня. Тогда он сообщил, что контакты между РФ и Украиной действительно сохраняются.

«У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом», - сказал Ушаков.

При этом другие подробности Ушаков также не уточнил. В частности, не обозначил, когда произошел крайний контакт.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о письме главы киевского режима Владимира Зеленского российскому лидеру. Он подчеркнул, что послание было передано Владимиру Путину в обычном служебном порядке.