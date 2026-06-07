Песков: письмо Зеленского передали Путину в обычном служебном порядке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского было передано президенту Российской Федерации Владимиру Путину в обычном служебном порядке. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналист ИС "Вести" Павел Зарубин спросил Дмитрия Пескова о письме Зеленского во время интервью. Представитель Кремля ответил, что передача послания произошла по стандарту.

"В установленном порядке. Служебный порядок. Мы бюрократы, все делаем в установленном порядке", - ответил Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил об ознакомлении Кремля с открытым письмом, которое Владимир Зеленский направил Владимиру Путину. Российский лидер не сразу ознакомился с его содержанием из-за рабочего визита узбекского лидера Шавката Мирзиёева. Зеленский ранее опубликовал обращение на своем сайте, предложив начать прямой переговорный процесс с личной встречи для завершения конфликта, а также заявил о готовности к полному прекращению огня на время переговоров и к обмену пленными по формуле «всех на всех».

Президент России отреагировал на письмо в ходе пленарного заседания ПМЭФ, заявив, что смысла в такой встрече пока не видит.