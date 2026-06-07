Песков: Зеленский не напоминает Рэмбо, но он этого хочет Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет напоминать Рэмбо, однако у него не получается быть в этом образе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что весь мир видел, как американский лидер Дональд Трамп "воспитывал" Зеленского за его дресс-код. Путин отметил, что "давать все время "Рэмбо: Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде".

"Зеленский не напоминает Рэмбо, но он хочет, но не напоминает. Если хочешь передать письмо - передай. Если используешь мегафон - не называй это письмом", - сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что письмо главы киевского режима было передано российскому лидеру Владимиру Путину в обычном служебном порядке.