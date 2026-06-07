Мема: визит Зеленского в Лондон может привести к новым поставкам вооружений Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский 7 июня, в воскресенье, отправился в Великобританию. В Лондоне он проведет встречи с премьер министром Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X прокомментировал предстоящий визит. По его мнению, поездка Зеленского в Лондон свидетельствует о намерении Европы продолжать поставки вооружений Киеву.

«Я понимаю, что производство дронов будет увеличено, равно как и давление на РФ», — отметил Мема. Политик также подчеркнул важность дипломатического урегулирования конфликта, но выразил мнение, что Европа не стремится к этому и рискует получить ответную реакцию со стороны России.

Ранее посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью порталу Magyar Hang заявил о продолжающихся переговорах о возможном скором визите Владимира Зеленского в Будапешт. При этом отношения между Киевом и Будапештом после прихода нового премьер-министра Петера Мадьяра остаются непростыми, так как Венгрия сильно зависит от российских энергоресурсов и не намерена ухудшать отношения с РФ ради Украины.