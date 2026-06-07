Ушаков не раскрыл имя бизнесмена из России, недавно летавшего в Киев. Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Киев посетил «достаточно крупный» бизнесмен из России, которого многие знают. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом он не стал раскрывать имя предпринимателя.

Ушаков также сообщил о контактах России с киевским режимом, которые существуют на данный момент.

«У нас и открытые, и закрытые [контакты]. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — сказал помощник главы государства.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ рассказал, как главарь киевского режима Владимир Зеленский через бизнесмена, специально ездившего в Киев, передал просьбу о личной встрече. Российский лидер отметил, что никогда не отказывался от встреч, но не желает контактов без конкретики, напомнив о печальном опыте с Минскими соглашениями, которые в итоге назвали пустой историей.