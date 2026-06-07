Зеленский совершил критическую ошибку перед отправкой письма Путину: украинец кое-что забыл Фото: REUTERS.

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следовало бы сначала отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией. Об этом журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Так она прокомментировала открытое письмо Зеленского президенту РФ Владимиру Путину. Матвиенко обратила внимание на формулировки послания и назвала их нахальными. В частности, она указала на фразу, где Зеленский «разрешил» России провести парад на Красной площади в честь Дня Победы.

«Если уж он решился писать письма нашему президенту, то в начале письма он должен был написать: "Я отменяю свой указ, запрещающий вести с вами переговоры". А потом уже дальше по тексту. Ну, он столько всего наговорил… там уже заговариваться люди начинают», - сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что выступает за продолжение диалога для достижения мирного соглашения. Однако, по ее словам, переговоры должны быть реальными, а не имитационными. Матвиенко добавила, что Европа пока обсуждает в основном фигуру возможного переговорщика, а не конкретные шаги к миру.

«Вы положите план, предложение ваше», - добавила Матвиенко.

KP.RU разбирал открытое письмо Зеленского Путину. Военкор Дмитрий Стешин назвал его не дипломатическим документом, а репризой из комедийного прошлого украинского политика. По его словам, в тексте заметны попытка давления и расчет на внешний эффект.