Минтранс РФ: решение по турецким авиакомпаниям найдут при выполнении ими условий Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Турецкие авиаперевозчики смогут выполнять рейсы в Россию после 16 июня при соблюдении всех требований транспортной безопасности. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

«Дальше они должны выполнять требования по транспортной безопасности. И мы найдем решение», — сказал министр, отвечая на вопрос о полетах турецких компаний между Россией и Турцией.

Глава ведомства также уточнил, что в министерстве не ставят перед собой цель запрещать иностранным авиакомпаниям полеты в Российскую Федерацию.

В Минтрансе ранее пояснили, что туроператоров обяжут пересадить пассажиров Air Anka и TailWind на борта других авиакомпаний. У этих двух перевозчиков с 25 мая не было разрешений на полеты в РФ, однако они уже продали турфирмам места на своих рейсах до конца октября. В ведомстве также отмечали, что до 16 июня их полетную программу заменят рейсами Turkish Airlines и Corendon.

Ранее Андрей Никитин заявил о необходимости возложения ответственности на туроператоров за продажу билетов авиакомпаний, у которых нет официальных разрешений на полеты. Этот вопрос решается совместно с Минэкономразвития.