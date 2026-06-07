Названы самые популярные подделываемые товары в России: алкоголь есть в списке

Председатель АКОРТ Богданов перечислил самые подделываемые товары в России Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Около половины контрафакта в России продается на барахолках и рынках, до 40% — через маркетплейсы, остальное — в соцсетях и мелких магазинах. Об этом на ПМЭФ сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Богданов перечислил наиболее подделываемые категории товаров в России, среди которых оказались автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны.

Он отметил, что одной из мер, способных оздоровить рынок, могло бы стать введение прослеживаемости товара по всей цепочке до конечного покупателя во всех форматах торговли. По его словам, в крупных торговых сетях, входящих в АКОРТ, действует строгая система проверки всех контрагентов с обязательным подтверждением прав на товарные знаки, что позволяет отсекать фальсификат еще до его появления на полках магазинов.

Ранее агроэксперт Илья Березнюк рассказал о способах подделки меда. Он отметил, что натуральный мед не должен иметь посторонних вкусов, а его консистенция должна быть тягучей, образуя горку при наливании.