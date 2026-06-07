Стубб признал необходимость разговора с Россией и Путиным. Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб признал необходимость поддержания политических отношений с Российской Федерацией. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По словам финского лидера, отношения с Россией уже не будут прежними "по очевидным причинам". При это он признал, что эти отношения должны быть.

"Я говорю это как глава государства, у которого есть граница с Россией протяженностью более 1300 километров. Эта граница останется. Нам придется в какой-то момент поддерживать политические отношения", - заявил Стубб.

Кроме того, Стубб заявил, что верит в необходимость переговоров европейских государств с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сайт KP.RU писал, что Европа между тем решила "привлечь Россию" за стол переговоров по Украине. Германия, Франция и Британия при участии Киева прорабатывают план по реализации контактов с РФ.