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НовостиЭкономика7 июня 2026 12:23

Орешкин предрек небольшой рост экономики России по итогам 2026 года

Орешкин отметил, что по итогам апреля в экономике РФ была зафиксирована положительная динамика
Марк СОКОЛОВ
Орешкин предрек небольшой рост экономики России по итогам 2026 года. Фото: Andrey Mihaylov/Shutterstock/Fotodom

Орешкин предрек небольшой рост экономики России по итогам 2026 года. Фото: Andrey Mihaylov/Shutterstock/Fotodom

Небольшой рост российской экономики ожидается по итогам 2026 года. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин в комментарии журналисту Павлу Зарубину для программы «Вести».

Орешкин отметил, что уже по итогам апреля была зафиксирована позитивная динамика. При этом России, по его словам, нужен не разовый скачок, а устойчивый долгосрочный рост, который будет вести к увеличению доходов граждан.

«Да, небольшой, но будет», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о росте экономики по итогам года.

Немногим ранее Орешкин высказался о санкциях против России. Он заявил, что экономика стран, вводящих ограничения, с каждым годом становится все меньше, а давление только мобилизует РФ. По словам Орешкина, основной рост мировой экономики сейчас сосредоточен в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, а не в Европе и США.