Матвиенко призвала поддерживать малый бизнес любыми способами. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Малый и средний бизнес в России нужно поддерживать любыми способами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на ПМЭФ.

По ее словам, в стране работает более трех миллионов юридических лиц, относящихся к малому и среднему бизнесу. Они создают рабочие места и быстрее приспосабливаются к изменениям в экономике.

«Много делается, но все-таки, на мой взгляд, недостаточно для поддержки малого и среднего бизнеса. Это должна быть основа экономики. Крупные корпорации, компании — они сильные, они мощные, они вырулят, они выживут, а вот эту категорию бизнеса надо, конечно, поддерживать любыми способами», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что с предпринимателями нужно работать точечно. Где необходимо — поддерживать, где требуется — создавать условия. В том числе за счет вовлечения в хозяйственный оборот пустующих земель, зданий и помещений.

Матвиенко подчеркнула, что крупные предприятия должны активнее вовлекать малый бизнес в промышленное производство, науку и другие сферы, а не только в торговлю. По ее словам, чем больше будет таких предприятий, тем устойчивее станет фундамент российской экономики.

Немногим ранее в Госдуме предложили смягчить налоги на малый бизнес. Первый зампред комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина заявила, что изменения должны быть просчитанными и понятными. По ее словам, важно найти баланс между интересами бюджета и возможностями предпринимателей.