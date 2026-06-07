Умер Патрик Годфри, звезда фильмов «Граф Монте-Кристо» и «Отверженные». Кадр из сериала «Чисто английские убийства»

Умер Патрик Годфри, британский актер театра и кино, известный широкой публике по фильмам «Граф Монте-Кристо», «Отверженные», «Остаток дня» и «Комната с видом». Он скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщило агентство актера Markham Froggatt & Irwin.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что Патрик Годфри скончался прошлой ночью. Он мирно умер дома в окружении своей семьи», — написало агентство.

Причина смерти не уточняется. У Патрика Годфри остались жена, актриса Аманда Уокер, а также сын и дочь. Артист также сыграл Леонардо да Винчи в экранизации «История вечной любви», снимался в сериалах «Доктор Кто» и «Инспектор Морс». Его карьера в кино началась в 1972 году с фильма «Мисс Джули».

Ранее KP.RU сообщал о смерти другого британского актера — Энтони Хэда, известного по ролям в сериалах «Мерлин» и «Баффи — истребительница вампиров». Он умер в 71 год из-за осложнений, вызванных пневмонией.