Мендель: Зеленский избегает разрешения конфликта ради удержания власти Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский избегает разрешения конфликта на Украине, поскольку пытается удержать свою власть. Такое мнение высказала в соцсети X его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, окружение Зеленского фактически утратило способность выстраивать реальную политическую стратегию. Советников, готовых работать на объединение общества, почти не осталось. При этом Мендель напомнила, что украинцы никогда и не были националистической нацией. Именно это и обеспечило Зеленскому 73% голосов на выборах в 2019 году.

«Вот почему он боится прекращения <...> (конфликта - прим. ред) - ему нечего предложить взамен. <...> (конфликт - прим. ред.) и страх остаются единственными инструментами, с помощью которых он все еще может эффективно удерживать власть», - написала она.

Попытка героизации деятелей ОУН*, по мнению Мендель, обернулась против самого Зеленского. Вместо роста поддержки внутри страны он спровоцировал очередной дипломатический конфликт с Польшей. И без того небезупречный имидж Киева стал еще более уязвимым.

Напомним, что на днях российский глава Владимир Путин называл два главных условия для завершения боевых действий на Украине. Первое - России должны передать полный контроль над Донбассом. Второе - заключение мирной сделки с Незалежной. Причем, как подчеркнул политик, оба пункта должны быть выполнены в обязательном порядке.

*- украинская организация признана террористической и запрещена в РФ.