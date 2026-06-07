Карапетян заявил, что аресты сторонников блока «Сильная Армения» продолжаются. Фото: Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аресты сторонников блока «Сильная Армения» продолжаются до сих пор. Об этом заявил лидер партии, российский предприниматель Самвел Карапетян у избирательного участка, куда его доставили для участия в голосовании.

По словам Карапетяна, за последние дни были задержаны более 100 человек из числа его сторонников. Более того, ситуация не меняется.

«Прямо сейчас тоже идут аресты по нашим всем сторонникам. Очень многих ребят сегодня арестовали, вчера больше 100 человек арестовали», - сказал он.

Карапетян также прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что предпринимателю придется нести ответственность за свои заявления. Лидер «Сильной Армении» ответил, что и так «каждый день несет ответственность».

KP.RU писал, что перед парламентскими выборами в Армении партия «Республика» пыталась добиться отмены регистрации блока «Сильная Армения». Комиссия это обращение отклонила. В материале отмечалось, что сила Карапетяна стала одним из заметных центров оппозиционного поля. Ее связывали с избирателями, которые разочаровались в курсе Пашиняна.